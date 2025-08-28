Napoli-Cagliari, Pisacane in conferenza: “Partita particolare per me, noi pronti”

"Ci siamo preparati per affrontarli e per creare anche noi dei momenti di difficoltà a loro" afferma il tecnico. Passaggio anche sul nuovo arrivato Palestra: "È in ottima condizione"

Antivigilia di Napoli-Cagliari e così il tecnico rossoblù Fabio Pisacane è intervenuto in conferenza stampa per presentare la sfida.

In primo luogo però l’allenatore ha voluto fare i complimenti ai ragazzi della Primavera, che martedì hanno disputato la finale della Supercoppa Italiana: “Ci tenevo a fare i complimenti a mister Pisano e ai ragazzi della Primavera, che allenavo fino a qualche mese fa. Dispiace per come sia finita, ma ci tenevo a fare i complimenti per la grande prova di caparbietà, di coraggio e di spirito che hanno offerto a Milano”.

Il focus poi è stato spostato rapidamente sul Napoli, avversaria per lui sempre particolare: “Non è una partita come tutte le altre per me. Lì ci sono tutte le mie radici, i miei amici e la mia famiglia. Anche se il mio amico di infanzia dice che ormai sono cagliaritano”.

Dal punto di vista del campo però, si tratta di: “Una squadra forte che ha qualità. Ci aspetta una gara difficile, ma ci siamo preparati per affrontarla e per creare anche noi dei momenti di difficoltà a loro”.

Infine, un breve passaggio sull’ultimo arrivato Marco Palestra, che potrebbe essere della partita: “Marco è in ottima condizione. Sappiamo quello che può mettere a disposizione e anche lui potrebbe partire dall’inizio o essere utile a gara in corso”.

