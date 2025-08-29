Marco Spissu, maglia speciale per gli Europei: indossa la 33 di Polonara

Non il solito numero 0, bensì il 33 e la scelta di Marco Spissu per questo campionato Europeo di Basket ovviamente non è casuale.

Il playmaker sardo infatti ha deciso di cambiare il numero di maglia in onore di un suo grande amico, che in questo momento sta combattendo la dura battaglia contro la leucemia, Achille Polonara.

Un gesto che va oltre lo sport e rappresenta un grande atto umanità e sensibilità. Anche perché in fondo, seppure non possa stare in panchina con loro, Polonara all’Europeo partecipa eccome almeno con il cuore, visto che è stato convocato.

Ieri intanto, nella partita d’esordio, gli Azzurri hanno perso contro la Grecia per 75-66 e domani saranno nuovamente in campo per affrontare la Georgia.

