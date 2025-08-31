Grave incidente a Cala Liberotto, 4 giovani feriti

L'auto, per cause da accertare, è finita fuori strada sfondando un muro perimetrale e finendo la sua corsa in un terreno adiacente

Dalle ore 16.20 la squadra dei Vigili del Fuoco del distaccamento stagionale di Orosei è impegnata in un delicato intervento in via delle Mimose, nel centro abitato della frazione di Cala Liberotto, a seguito di un grave incidente stradale.

Un’autovettura con a bordo 4 giovani lavoratori di una struttura alberghiera della zona è uscita di strada per cause ancora da accertare, sfondando un muro perimetrale e terminando la corsa in un terreno adiacente.

All’arrivo dei soccorritori, uno degli occupanti era già fuori dall’abitacolo, mentre per gli altri tre si è reso necessario l’intervento dei Vigili del Fuoco con cesoie e divaricatore per estricarli.

I feriti sono stati affidati al personale sanitario del 118 e trasferiti in eliambulanza al pronto soccorso per le cure del caso. Sul posto anche la Polizia Locale, impegnata nei rilievi per ricostruire la dinamica dell’accaduto.

