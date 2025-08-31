Villaputzu in lutto, addio allo storico musicista Piero Corgiolu

Lutto a Villaputzu e nel mondo della musica sarda. Si è spento a 77 anni Pierangelo Corgiolu, indimenticabile voce della tradizione sarda e grande polistrumentista che ha tramandato la sua grande passione a più generazioni.

Classe 1948, era conosciuto da tutti come “Piero” ed era stimatissimo dalla comunità di Villaputzu. In centinaia in queste ore stanno riempiendo di commenti i social per ricordare la sua figura.

Anche il sindaco Sandro Porcu ha voluto dedicargli un pensiero: “Esprimo con grande dolore il mio cordoglio e le mie più sentite condoglianze alla famiglia per la perdita del nostro caro concittadino Piero Corgiolu. Conosciuto e stimato da tutti, ha dato lustro al nostro paese grazie alle sue grandi doti canore e artistiche oltre ad essere stato un professore amato da tutti”.

I funerali sono programmati per lunedì 1 settembre alle 17 nella chiesa di San Giorgio Martire.

