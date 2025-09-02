Cagliari, la cagnetta Teodora via da Monte Urpinu | Il Comune spiega la decisione

Dopo tre anni trascorsi all’interno del Parco di Monte Urpinu, Teodora, un incrocio tra Dogo Argentino e Labrador, è stata trasferita in canile. La decisione dell’Amministrazione comunale di Cagliari, spiegata dall’assessora Luisa Giua Marassi, punta a garantire il benessere dell’animale e a favorire un’adozione consapevole.

“Il servizio comunale ha come obiettivo prioritario quello di rispettare le caratteristiche naturali del cane e le sue esigenze reali” spiega l’assessora. “La richiesta di rivedere Teodora nel recinto del Parco non tiene conto di questi aspetti fondamentali. Prima di tutto, nel rispetto del cane, e consapevoli che ha diritto a una vita con affetti stabili, socialità e benessere, l’invito che rivogo a tutte e tutti è quello di andare a trovarla in canile, anche a distanza, per portarle qualche momento di gioia e magari pensare a una futura adozione”.

Nonostante l’affetto dimostrato dai cittadini attraverso petizioni e appelli, gli esperti, insieme alle Garanti degli Animali Francesca Alba e Francesca Cogoni, hanno sottolineato come l’isolamento abbia causato stress e comportamenti di fuga potenzialmente pericolosi.

“Attualmente, Teodora si trova in un ambiente protetto e sotto controllo in canile, in attesa di essere adottata da una famiglia che possa offrirle una vita dignitosa, fatta di affetto stabile, socialità e libertà di movimento” spiega il Comune. “La finalità di questa temporanea sistemazione è quella di predisporre un percorso di recupero e di sensibilizzazione, affinché possa essere inserita in un contesto che rispetti le sue caratteristiche etologiche e che le consenta di vivere serenamente”.

