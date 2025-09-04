Morto Giorgio Armani, la Sardegna come fonte d’ispirazione: aveva 91 anni

Armani ha sempre espresso il suo amore per la Sardegna e il suo mare, considerandoli una fonte di ispirazione

Giorgio Armani, noto stilista di fama mondiale, si è spento oggi 4 settembre all’età di 91 anni. A seguito di un ricovero ospedaliero, tenuto segreto, si trovava presso la sua abitazione in convalescenza.

C’è un legame profondo e duraturo che univa lo stilista Giorgio Armani alla Sardegna. Un rapporto che va oltre le semplici vacanze estive e si manifesta nel sostegno a eventi di prestigio e nella creazione di progetti esclusivi sull’isola.

Armani ha sempre espresso il suo amore per la Sardegna e il suo mare, considerandoli una fonte di ispirazione e un luogo di forza e libertà.

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it