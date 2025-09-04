Oristano, auto si ribalta sulla Sp 11: ferite una donna e una bambina

Sul posto si sono recati i Vigili del Fuoco che hanno messo in sicurezza l'area. La donna e la bambina sono state portate al San Martino

Questa mattina intorno alle 11.10 una donna ha perso il controllo della sua auto mentre viaggiava lungo la Sp11 in provincia di Oristano, in prossimità dell’incrocio con la Sp23.

Il veicolo si è così ribaltato, intrappolando la conducente e una bambina che era presente a bordo. Sul posto sono si sono recati i Vigili del Fuoco che hanno messo in sicurezza il veicolo e affidato le due persone alle cure dei soccorsi sanitari.

La donna e la bambina sono infatti state trasportate in ambulanza all’ospedale San Martino di Oristano. Nel luogo dell’incidente sono intervenute anche le forze dell’ordine per svolgere i rilievi.

