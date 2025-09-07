Sestu, controlli a San Gemiliano: sequestrato un deposito abusivo di alimenti

Controlli serrati dei Carabinieri Nas di Cagliari nell’ambito della campagna “Street Food” durante i festeggiamenti per San Gemiliano a Sestu. Nel corso delle ispezioni ad autobar e chioschi stagionali, i militari hanno riscontrato gravi irregolarità in un chiosco-ristorante.

All’interno di un fabbricato di circa 20 metri quadrati, adibito abusivamente a deposito di alimenti e bevande, sono emerse condizioni igieniche precarie: sporcizia diffusa, tracce di infestanti e frigoriferi non idonei alla conservazione, con componenti interne usurate e segnate da muffa.

Il locale, privo di notifica all’Autorità sanitaria, è stato sottoposto a sequestro amministrativo insieme alle derrate e alle attrezzature, affidate in custodia al gestore in attesa delle verifiche dell’Asl sulla commestibilità dei prodotti.

Per il titolare dell’attività sono scattate sanzioni amministrative pari a 9mila euro.

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it