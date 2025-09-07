Guamaggiore, scoperto deposito abusivo di rifiuti speciali: 4 denunciati

Nel cortile e nei capannoni di un’abitazione accumulati rottami, batterie esauste e olii usati: immobile dichiarato inagibile

Blitz dei Carabinieri a Guamaggiore, dove un cortile e due capannoni adiacenti a un’abitazione privata erano stati trasformati in un vero e proprio deposito di rifiuti speciali e pericolosi.

A finire nei guai 4 uomini: 3 ambulanti stranieri, regolarmente presenti in Italia, e un pensionato 82enne del paese, proprietario dell’immobile. Tutti sono stati deferiti in stato di libertà con l’accusa di gestione illecita e deposito incontrollato di rifiuti ai sensi del Testo Unico Ambientale.

L’intervento è scattato dopo una segnalazione al 112 per una lite all’interno della casa. Giunti sul posto, i militari della Stazione di Guasila hanno trovato un’area di circa 600 metri quadrati colma di rottami ferrosi, parti meccaniche, accumulatori esausti, olii usati, mobili dismessi e altri scarti.

Il personale del Dipartimento di Prevenzione dell’Asl di Cagliari ha dichiarato l’abitazione inabitabile per motivi igienico-sanitari, mentre i Vigili del fuoco di Mandas ne hanno certificato anche l’inagibilità strutturale.

I tre stranieri sono stati allontanati immediatamente, mentre l’anziano è stato preso in carico dai servizi sociali e affidato a un familiare. L’area e i materiali rinvenuti sono stati sequestrati, mentre proseguono le indagini per accertare eventuali ulteriori responsabilità.

