Brutto incidente lungo la 131 Dcn a Orune: motociclista gravissimo

Ambulanza ed elisoccorso sono arrivati sul posto per prestare le prime cure al motociclista, le cui condizioni sono state giudicate gravissime

Un grave incidente stradale ha coinvolto un motociclista questa mattina lungo la Strada Statale 131 Dcn, al chilometro 61. L’evento, avvenuto vicino al bivio per Orune in direzione Nuoro, ha richiesto un tempestivo intervento dei soccorsi.

Ambulanza ed elisoccorso sono arrivati sul posto per prestare le prime cure al motociclista, le cui condizioni sono state giudicate gravi. L’uomo è stato trasportato d’urgenza in ospedale.

Gli agenti della Polizia Stradale di Nuoro sono intervenuti per effettuare i rilievi, con l’obiettivo di chiarire la dinamica e le cause dello scontro.

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it