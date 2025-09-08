Il provvedimento del Gip dopo la denuncia della madre: l’uomo avrebbe vessato genitori e sorella con atteggiamenti aggressivi

Sinnai, vessazioni verso i genitori anziani e la sorella: 58enne denunciato

Allontanamento dalla casa familiare e divieto di avvicinamento ai congiunti, con l’applicazione del braccialetto elettronico. Questi i provvedimenti nei confronti di un 58enne disoccupato di Sinnai, già noto alle forze dell’ordine.

La misura cautelare, emessa dal Gip del Tribunale di Cagliari, trae origine dalla querela presentata lo scorso agosto dalla madre del soggetto, una 78enne casalinga, che aveva denunciato i comportamenti violenti del figlio nei confronti anche del padre 83enne e della sorella 51enne, tutti conviventi nella stessa abitazione.

Secondo quanto ricostruito dai Carabinieri di Sinnai, l’uomo avrebbe assunto da tempo atteggiamenti minacciosi e vessatori verso i familiari, riconducibili anche a possibili dipendenze, creando un clima di paura e tensione costante all’interno del nucleo domestico.

