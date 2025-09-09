Policlinico Monserrato, Nursind lancia l’allarme: “Acqua color ruggine dai rubinetti”

Dai rubinetti del Policlinico di Monserrato fuoriesce acqua color ruggine e con un odore “simile a quello dello zolfo“. Questa è la denuncia che è stata diffusa tramite un comunicato dal sindacato delle professioni infermieristiche Nursind.
“Il problema – dichiarano dal Nursind – va avanti da oltre un mese ma, nonostante le diverse segnalazioni fatte, non abbiamo avuto né risposte e ad oggi la situazione permane invariata”.
Il sindacato poi prosegue: “Sono a rischio l’assistenza e le cure igieniche per i pazienti, così come l’igiene delle mani degli operatori e il lavaggio degli strumenti sottoposti al contatto con la stessa acqua proveniente dai sanitari di tutto il PO. Sono inoltre impraticabili le docce per i pazienti e gli operatori”.
“Pretendiamo delle risposte immediate e interventi che garantiscano la qualità delle cure per i nostri pazienti e l’igiene degli operatori” conclude Nursind.
