Policlinico Monserrato, Nursind lancia l’allarme: “Acqua color ruggine dai rubinetti”

"Il problema va avanti da oltre un mese ma, nonostante le diverse segnalazioni fatte, non abbiamo avuto né risposte" scrive il sindacato

Dai rubinetti del Policlinico di Monserrato fuoriesce acqua color ruggine e con un odore “simile a quello dello zolfo“. Questa è la denuncia che è stata diffusa tramite un comunicato dal sindacato delle professioni infermieristiche Nursind.

“Il problema – dichiarano dal Nursind – va avanti da oltre un mese ma, nonostante le diverse segnalazioni fatte, non abbiamo avuto né risposte e ad oggi la situazione permane invariata”.

Il sindacato poi prosegue: “Sono a rischio l’assistenza e le cure igieniche per i pazienti, così come l’igiene delle mani degli operatori e il lavaggio degli strumenti sottoposti al contatto con la stessa acqua proveniente dai sanitari di tutto il PO. Sono inoltre impraticabili le docce per i pazienti e gli operatori”.

“Pretendiamo delle risposte immediate e interventi che garantiscano la qualità delle cure per i nostri pazienti e l’igiene degli operatori” conclude Nursind.

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it