Incidenti sulla 131 e sulla 195 racc: traffico in tilt nel Cagliaritano

Mattinata difficile per gli automobilisti cagliaritani. Sulla Statale 131, tra Sestu ed Elmas in direzione Cagliari, si è verificato un incidente che ha coinvolto due auto. Tre persone sono rimaste ferite nello schianto e, dopo i primi soccorsi sul posto, sono state trasferite in ospedale con codice giallo. Le loro condizioni non desterebbero particolari preoccupazioni.

L’impatto ha provocato pesanti rallentamenti lungo la principale arteria stradale. Le code hanno messo a dura prova la viabilità, già appesantita dal maltempo che da ore insiste sull’area metropolitana.

Quasi in contemporanea un secondo incidente ha aggravato la situazione sulla viabilità cittadina. Sulla 195 Racc, sempre in direzione Cagliari, un’auto ha perso il controllo ed è rimasta coinvolta in un sinistro. Anche in questo caso si sono registrati forti rallentamenti, con lunghe file di auto che hanno reso complicati gli spostamenti del mattino.

Una giornata difficile per gli automobilisti in transito nel cagliaritano, tra traffico congestionato, pioggia battente e rallentamenti sulle principali strade di accesso al capoluogo.

