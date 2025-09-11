Morte William Manca, è giallo sul decesso: al vaglio diverse ipotesi

Amici e parenti chiedono a gran voce la verità e, in particolare, il fratello di Manca lancia un appello affinché chiunque sappia aiuti le indagini

La morte di William Manca, il 45enne trovato senza vita in un terreno tra Sassari e Porto Torres, è avvolta nel mistero. Le indagini sono in corso per risolvere i molti punti oscuri della vicenda, a partire dalla causa del decesso e dal luogo in cui è avvenuto.

Le autorità stanno cercando di capire se Manca sia morto sul posto o se il suo corpo sia stato trasportato lì in un secondo momento. Le ultime testimonianze lo vedevano in compagnia di altre due persone, mentre altri lo hanno visto in difficoltà all’interno di un’auto.

Amici e parenti chiedono a gran voce la verità e, in particolare, il fratello di Manca lancia un appello affinché chiunque sappia qualcosa si faccia avanti. Nessuno tra coloro che lo conoscevano crede che si tratti di un gesto volontario o che l’uomo si sia recato da solo in quel luogo isolato. Le indagini si concentrano sulle sue ultime ore di vita e sull’interrogatorio delle persone che potrebbero fornire elementi utili o essere coinvolte nella sua scomparsa, morte o nell’occultamento del cadavere.

