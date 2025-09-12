Cagliari-Parma, Pisacane: “Servirà coraggio, Belotti può giocare titolare”

Fabio Pisacane, allenatore del Cagliari, è intervenuto in conferenza stampa per presentare la gara di domani alla Unipol Domus contro il Parma; match che aprirà la 3a giornata del campionato di Serie A 2025/2026.

Sulla settimana e ultimi acquisti: “In settimana abbiamo lavorato su alcune cose anche alla luce delle ultime partite. Quando vanno via in tanti per le Nazionali è difficile lavorare sul gruppo squadra, ma abbiamo lavorato sull’aspetto atletico e su richieste che spero di vedere in pratica. Felice dei nuovi arrivi, giocatori con energia e freschezza come Zé Pedro e Rodriguez, Belotti ci ha scelto e per noi è motivo di orgoglio. Tutti possono dare il loro contributo”.

Su Yerry Mina: “I nazionali quando vanno via è un peccato, ma siamo felici per i ragazzi che rappresentano la propria nazione. Mina l’ha fatto nella miglior forma possibile, facendo anche gol. Tutti vorrebbero giocare, Mina è tornato con entusiasmo e vincere ti fa lavorare meglio; sarà a disposizione per la gara”.

Su Luvumbo, Zappa e Belotti: “Abbiamo perso Luvumbo e dispiace, perdiamo una freccia nell’arco. Belotti è un ragazzo che sta bene fisicamente, l’ho trovato meglio di come mi aspettassi. Non è un giocatore all’alba del tramonto, ha lo spirito di un ragazzino pronto al debutto e potrebbe partire dal primo minuto contro il Parma. Zappa invece ha avuto una contusione ma sarà a disposizione domani”.

Sulla gara contro il Parma: “Ci vuole coraggio e lucidità, vincere è quello che ci poniamo come obiettivo. Non dobbiamo andare dietro agli eventi, la gara ci metterà davanti una squadra attrezzata con un allenatore giovane come me che vuole dimostrare il suo valore. Pressano alto per ripartire forte in transizione che è la loro migliore qualità, non dobbiamo allungarci ed essere bravi a stare corti. Sarà una gara difficile, come tutte in Serie A, mi aspetto che la squadra confermi quanto fatto vedere fino a oggi con la consapevolezza di chi sa di aver raccolto poco e meno di quanto meritasse”.

