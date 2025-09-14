Alghero, furgone si ribalta nella notte

Incidente ad Alghero intorno alle 2 alla rotatoria di Rudas: un furgone si è ribaltato su un fianco per fortuna senza gravi conseguenze

Paura nella notte lungo la Statale 127bis, all’altezza della rotatoria di Rudas ad Alghero, dove un furgone si è ribaltato su un fianco poco dopo le 2 del mattino.

Secondo una prima ricostruzione, il conducente avrebbe perso il controllo del mezzo che, dopo aver urtato il cordolo della rotatoria, si è adagiato su un fianco. L’autista è riuscito a uscire da solo dall’abitacolo, riportando soltanto lievi escoriazioni, poi controllate dal personale del 118.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco del distaccamento di Alghero, che hanno messo in sicurezza il veicolo e l’area circostante. Presenti anche i Carabinieri per i rilievi di legge.

