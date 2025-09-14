Olbia, auto si cappotta sulla Statale 125: conducente in ospedale

Incidente con ribaltamento ieri sera lungo la Statale 125, all’altezza del Mater Olbia, dove un’auto, per cause ancora da chiarire, è uscita di strada e si è cappottata al centro della carreggiata.

L’allarme è scattato poco dopo le 22. Sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco di Olbia e il personale del 118, che hanno soccorso il conducente, unico occupante del veicolo. L’uomo è stato trasportato in ospedale per accertamenti, ma non sarebbe in pericolo di vita.

I Vigili del fuoco hanno provveduto alla messa in sicurezza dell’area e del mezzo, consentendo il ripristino della viabilità. Durante le operazioni, la strada è rimasta temporaneamente chiusa, con conseguenti rallentamenti e disagi per gli automobilisti.

