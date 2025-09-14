Sant’Antioco, muore in un incidente stradale don Giulio Corongiu

Tragedia nel pomeriggio di domenica in località Canai, dove ha perso la vita don Giulio Corongiu, parroco della chiesa di Nostra Signora di Bonaria a Sant’Antioco.

Il sacerdote stava rientrando da Cala Sapone quando, per cause in corso di accertamento, ha perso il controllo della sua auto, finita fuori strada. Sbalzato violentemente fuori dall’abitacolo, il prete è precipitato in un costone.

Sul posto sono giunti i Vigili del Fuoco, la Protezione Civile e i soccorritori del 118, intervenuti anche con l’elicottero Areus. Per oltre mezz’ora si è tentato di rianimarlo, ma ogni sforzo si è rivelato inutile.

Gli inquirenti non escludono che all’origine dell’incidente possa esserci stato un malore improvviso. La comunità parrocchiale è sotto shock per la perdita del suo pastore.

Devastata dalla notizia la Diocesi di Iglesias, che in un post sui social esprime il dolore della curia e dei fedeli. “Con profonda commozione Mons. Vescovo comunica alla comunità diocesana il ritorno alla casa del Padre di don Giulio Corongiu, parroco di Nostra Signora di Bonaria in Sant’Antioco, deceduto questo pomeriggio in un incidente automobilistico. Affidiamo la sua anima alla misericordia del Padre e invitiamo tutti a ricordarlo nella preghiera”.

