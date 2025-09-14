Rapina a bordo di un bus a Cagliari, arrestati due giovani algerini

Mattinata di tensione lungo viale La Playa a Cagliari, dove un 22enne di origine tunisina è stato vittima di una rapina a bordo di un pullman. Secondo la ricostruzione dei Carabinieri, due giovani algerini, rispettivamente di 21 e 19 anni, entrambi domiciliati in un centro di accoglienza di Monserrato, avrebbero sottratto il telefono cellulare al passeggero minacciandolo con un coltello.

La fuga è durata poco. Dopo che la vittima ha tentato di inseguirli, è stata colpita a una caviglia dal lancio di una bottiglia di vetro, riportando lesioni giudicate guaribili in pochi giorni.

L’allarme, partito dagli addetti alla sicurezza della stazione ferroviaria, ha permesso l’immediato intervento dei militari della Sezione Radiomobile con il supporto delle Stazioni di Assemini e Pirri. Il 21enne è stato bloccato sul posto, mentre il complice è stato rintracciato poco dopo. Con lui si trovava un altro connazionale che, nel tentativo di sottrarsi all’identificazione, ha spintonato i Carabinieri prima di essere fermato.

I due presunti rapinatori sono stati trasferiti nel carcere di Uta, in attesa dell’udienza di convalida.

