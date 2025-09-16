Cagliari, controlli Nas al Festival: pioggia di sanzioni per alimenti non abbattuti

Nel mirino sono finiti due stand da cui sono stati sequestrati diversi chili di alimenti tra carni e prodotti ittici

I Carabinieri del Nas hanno realizzato una serie di controlli al Festival tenutosi recentemente alla fiera a Cagliari, da cui sono emerse una serie di violazioni nella conservazione di alcuni prodotti.

Per uno stand sono scattate delle sanzioni pari a 3.500 euro e sono stati sequestrati circa 40 chili di alimenti, tra cui carne e prodotti ittici.

Un’altra sanzione, di 2.000 euro, ha riguardato un ulteriore stand che aveva al suo interno alimenti non abbattuti. Anche in questo caso è scattato il sequestro di 15 chili di carne.

