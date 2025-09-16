Incendio a Cagliari, le fiamme avvolgono alcuni capannoni in viale Elmas

A Cagliari, un vasto incendio è scoppiato in un’area di capannoni abbandonati in viale Elmas, richiedendo l’intervento dei Vigili del fuoco. Le fiamme, alimentate da cumuli di rifiuti accumulati all’interno delle strutture, hanno provocato un denso fumo nero visibile da lontano.
I capannoni, da tempo inutilizzati, erano diventati rifugio per alcune persone senza fissa dimora.
Sul posto sono intervenute anche le squadre della Polizia Locale che hanno provveduto a chiudere l’accesso alla zona per permettere le operazioni di spegnimento in sicurezza.
