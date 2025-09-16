Criminalità a Cagliari, rafforzati presidi e controlli per la sicurezza

Lo ha deciso il prefetto Giuseppe Castaldo durante un comitato per l'ordine e la sicurezza pubblica, convocato dopo i recenti episodi di criminalità

Per i prossimi due mesi, a Cagliari, verranno intensificati i controlli di sicurezza in diverse aree del centro cittadino. Lo ha deciso il prefetto Giuseppe Castaldo durante un comitato per l’ordine e la sicurezza pubblica, convocato dopo i recenti episodi di criminalità, come scippi, aggressioni e rapine.

All’incontro hanno partecipato i rappresentanti delle forze dell’ordine e il sindaco Massimo Zedda. La prefettura ha spiegato che le misure, che si aggiungono alle operazioni già in corso, sono “ulteriori misure temporanee a carattere preventivo”.

I provvedimenti riguarderanno le zone di piazza del Carmine, via Sassari, via Mameli, via Maddalena, via Malta, via Crispi, vico Malta e viale Trieste fino a via Isola di Tavolara. In queste aree, sarà vietato lo stazionamento e sarà possibile allontanare persone con precedenti per reati predatori, contro la persona o legati alla droga, che manifestino comportamenti aggressivi o molesti. L’obiettivo è prevenire pericoli per la sicurezza pubblica e garantire ai cittadini la piena fruibilità degli spazi.

