Paura a Quartu, giovane investita da un’auto: è in codice rosso

La giovane è stata soccorsa dal personale del 118 e trasportata d'urgenza all'ospedale Brotzu a seguito di un trauma cranico e facciale

Nella tarda serata di ieri, un grave incidente ha scosso la zona di Quartu: un’adolescente è stata investita da un’automobile e si trova ora in rianimazione presso l’ospedale Brotzu di Cagliari.

L’episodio è avvenuto intorno alle 21 della giornata di ieri. La quattordicenne è stata soccorsa dal personale del 118 e trasportata d’urgenza in ospedale in codice rosso, a causa di un grave trauma cranico e facciale.

Sul posto sono intervenute le forze dell’ordine per avviare le indagini e ricostruire con precisione la dinamica dell’accaduto.

