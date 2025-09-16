Cabras, incendiata un’altra auto: è la terza negli ultimi due mesi

Nuovo episodio di vandalismo a Cabras, dove la scorsa notte un’altra auto è stata data alle fiamme in corso Italia. Questo è il terzo veicolo distrutto nel centro abitato in meno di due mesi, un dato che aumenta la preoccupazione e conferma un clima di tensione nella comunità.

L’incendio è divampato poco prima delle 4.30. Secondo le prime indagini, l’attentatore ha cosparso di benzina la vettura, una Ford Focus parcheggiata di fronte all’abitazione del proprietario, Paolo Tola, una guardia giurata che lavora nella peschiera locale. Nonostante il rapido intervento dei vigili del fuoco, l’auto è andata completamente distrutta.

Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri, che stanno indagando sull’accaduto. L’episodio si aggiunge a due precedenti incendi: il primo il 27 agosto, che aveva distrutto un Suv, e il secondo il 2 settembre, che aveva danneggiato una Peugeot 208. La ripetizione di questi atti suggerisce l’ipotesi di una serie di attentati mirati.

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it