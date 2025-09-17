Visita speciale per la Dinamo: al PalaSerradimigni la stella Nba Aaron Gordon

Una piacevole sorpresa ha illuminato la giornata della Dinamo Sassari. Quest’oggi è venuto in visita al PalaSerradimigni la stella della Nba Aaron Gordon insieme alla sua famiglia.

La sua non è stata una visita casuale, perché il fratello Drew aveva indossato la maglia dei Giganti tra il 2013 e il 2014. Per questo motivo, il presidente Sardara lo ha voluto omaggiare regalandogli una canotta originale della stagione 2012/13.

“Oggi al PalaSerradimigni abbiamo accolto a braccia aperte Aaron Gordon, stella Nba dei Denver Nuggets, insieme alla sua famiglia, per ricordare suo fratello Drew, indimenticato giocatore biancoblu tra il 2013 e il 2014″ ha scritto la Dinamo Sassari in un comunicato.

“In un momento carico di commozione, il presidente Stefano Sardara gli ha consegnato la canotta originale della stagione 2012/13 e una maglia speciale con i nomi di Aaron e Drew. Drew resterà sempre parte della nostra storia e del nostro cuore – si legge ancora nella nota – protagonista della prima Coppa Italia e ricordato con immenso affetto da tutta la famiglia Dinamo. Qui sarai sempre a casa, Aaron!”

