Sassari travolta dal dolore, chiesa gremita per i funerali di William Manca

Sono state tantissime le persone che si sono recate nella Chiesa dei Servi di Maria di Sassari, dove questo pomeriggio si sono svolti i funerali di William Manca.

L’intera comunità è stata travolta dal dolore per la scomparsa del 45enne, il cui corpo era stato trovato senza vita nelle campagne tra Sassari e Porto Torres.

Profondamente scossa la famiglia e soprattutto la madre per un giallo che non è stato ancora risolto. L’autopsia non è servita a chiarire tutte le zone grigie della vicenda e dunque proseguono le indagini per cercare di ricostruire quanto accaduto.

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it