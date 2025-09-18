Cagliari, masse di rifiuti nel parcheggio di via Trentino: accessi contingentati

Il parcheggio sarà chiuso al pubblico dal lunedì al venerdì, dalle ore 20:00 alle 07:00, e per l'intera giornata di sabato e domenica

L’Università degli Studi di Cagliari ha deciso di intervenire per contrastare l’abbandono di rifiuti e l’inciviltà riscontrati nel parcheggio di via Trentino, un’area adiacente alla Casa dello Studente e al secondo ingresso del CUS. La situazione, divenuta insostenibile, ha portato all’adozione di nuove misure per regolare gli accessi.

L’Ateneo ha specificato che i rifiuti trovati non provengono dalle attività universitarie, ma sono il risultato di atti di abbandono da parte di ignoti. Questo comportamento espone l’Università, gli studenti e i cittadini a potenziali rischi igienico-sanitari.

Come primo passo, l’Università ha avviato una bonifica straordinaria e la pulizia dell’area. Inoltre, è stata disposta la reinstallazione del cancello all’ingresso del parcheggio.

A partire da oggi, giovedì 18 settembre, il parcheggio sarà chiuso al pubblico dal lunedì al venerdì, dalle ore 20:00 alle 07:00, e per l’intera giornata di sabato e domenica. L’unico passaggio pedonale che resterà aperto sarà quello per accedere alla Biblioteca negli orari consentiti.

Il dirigente della Direzione Comunicazione, servizi agli studenti e servizi generali, Roberto Alba, ha spiegato che la misura si è resa necessaria per garantire una maggiore sicurezza e per tutelare gli studenti, il personale universitario e tutti coloro che usufruiscono dei servizi della zona.

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it