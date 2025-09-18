L'impatto con la vettura lo ha sbalzato violentemente a terra, causandogli un grave trauma cranico e spinale

Paura a Porto Torres, ciclista investito da un’auto: è in gravi condizioni

Un grave incidente si è verificato nei pressi del McDonald’s di Porto Torres, dove un ciclista di 70 anni è stato investito da un’auto. L’anziano, originario del luogo, è ora ricoverato in condizioni critiche all’ospedale Santissima Annunziata di Sassari.

L’incidente è avvenuto all’incrocio con via dell’Industria, mentre il ciclista affrontava una curva. L’impatto con la vettura lo ha sbalzato violentemente a terra, causandogli un grave trauma cranico e spinale.

Il conducente dell’auto ha subito prestato soccorso, in attesa dell’arrivo degli operatori del 118. Dopo essere stato stabilizzato sul posto, l’uomo è stato trasferito d’urgenza in ospedale in codice rosso.

