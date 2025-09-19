Da Cagliari al gol in Champions League: la storia di Nicolò Tresoldi

Tornano le grandi notti europee, tornano le grandi notti di Champions League per il mondo del calcio. Nella giornata di ieri, la prima del torneo, il Club Bruges ha strapazzato per 4-1 la compagine francese del Monaco, aggiudicandosi i primi 3 punti in classifica.

Ad aprire le danze, con un gol da vero attaccante, il numero 7 del club belga, Nicolò Tresoldi, che ha dato via alla goleada del Club Bruges.

Nicolò Tresoldi, è un attaccante e punta del Club Bruges, è un calciatore di origini miste, nato a Cagliari nel 2004 da padre italiano e madre tedesca.

Formatosi inizialmente in Italia, il giovane talento si è trasferito in Germania all’età di 13 anni, un passaggio cruciale che lo ha portato ad entrare nell’Academy dell’Hannover 96.

Dopo aver messo in mostra il suo talento nel vivaio dell’Hannover 96, Tresoldi ha fatto il suo esordio nel calcio professionistico in 2. Bundesliga nel corso del 2022. La sua prima rete ufficiale è arrivata l’anno seguente.

In possesso di doppio passaporto, italiano e tedesco, l’atleta ha scelto di rappresentare la Nazionale tedesca Under 21. A seguito dell’esperienza con le selezioni giovanili teutoniche, Tresoldi ha completato il suo trasferimento al Club Bruges nel 2025, imbastendo la sua carriera nel club belga arrivando a siglare la sua prima rete in Champions League.

Durante il calciomercato estivo recentemente concluso, il nome di Tresoldi è stato accostato anche al Cagliari che ha pensato di riportare l’attaccante nella sua terra natia, ma il trasferimento non si è concretizzato.

