Tremendo incidente a Villacidro, scontro tra moto e auto: centauro in codice rosso

Un motociclista è rimasto gravemente ferito a seguito di un incidente stradale avvenuto ieri notte a Villacidro.

Secondo quanto riferito, si sarebbe verificato uno scontro tra la sua moto e un’auto. Sul posto si sono precipitati i soccorsi.

L’uomo sarebbe apparso subito in condizioni molto gravi ed è stato portato d’urgenza al Brotzu di Cagliari in codice rosso. Nel luogo dell’incidente sono giunti anche i Carabinieri che hanno lavorato per ricostruire la dinamica dell’incidente.

