Notizie Cagliari Caso Manuela Murgia, Gip dispone prelievo Dna dell’ex fidanzato

Caso Manuela Murgia, Gip dispone prelievo Dna dell’ex fidanzato

La decisione è arrivata dopo il ritrovamento di tracce di Dna sugli slip e sul reggiseno della ragazza scomparsa 30 anni fa

Di
Redazione Cagliaripad
-

Il gip ha disposto il prelievo del Dna dell’ex fidanzato di Manuela Murgia, che attualmente risulta come unico indagato per la morte della ragazza allora 16enne.

Il via libera è arrivato dopo che le perizie effettuate dai consulenti sono state messe agli atti. Dalle indagini infatti erano emerse delle tracce di Dna maschile sugli indumenti, slip e reggiseno, che la ragazza indossò il giorno della sua scomparsa.

Ora, dunque, il prelievo del Dna punta a vedere se le tracce rintracciate appartengano appunto all’ex fidanzato.

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it

ARTICOLI CORRELATIALTRI ARTICOLI DA QUESTO AUTORE