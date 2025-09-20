Caso Manuela Murgia, Gip dispone prelievo Dna dell’ex fidanzato

Il gip ha disposto il prelievo del Dna dell’ex fidanzato di Manuela Murgia, che attualmente risulta come unico indagato per la morte della ragazza allora 16enne.
Il via libera è arrivato dopo che le perizie effettuate dai consulenti sono state messe agli atti. Dalle indagini infatti erano emerse delle tracce di Dna maschile sugli indumenti, slip e reggiseno, che la ragazza indossò il giorno della sua scomparsa.
Ora, dunque, il prelievo del Dna punta a vedere se le tracce rintracciate appartengano appunto all’ex fidanzato.
