Cagliari, l’ultimo saluto a Chico Pais: corteo di ambulanze per il veterano del 118

Decine di mezzi di soccorso hanno reso omaggio allo storico operatore, spentosi a 69 anni per un malore improvviso

Sirene accese e un lungo corteo di ambulanze hanno accompagnato l’ultimo viaggio di Chico Pais, storico operatore del 118 scomparso due giorni fa all’età di 69 anni. Il funerale si è celebrato sabato 20 settembre a Cagliari, nella chiesa del Santissimo Nome di Maria nel Quartiere del Sole, lo stesso rione che ospita la sede dell’associazione guidata da Pais.

All’esterno della chiesa, decine di mezzi di soccorso provenienti da diverse associazioni hanno atteso il feretro per rendere omaggio a un veterano dell’emergenza-urgenza, che in oltre quarant’anni di attività ha formato intere generazioni di volontari e operatori sanitari.

Al termine della funzione, l’uscita della bara è stata accompagnata dalle sirene, in un tributo carico di emozione che ha preceduto il corteo fino al cimitero di San Michele.

Sui social piovono le testimonianze di cordoglio da parte di tantissimi volontari che si sono formati proprio sotto l’ala di Chico Pais. “Hai contribuito alla creazione del mondo del soccorso, hai creato legami, speranza, coraggio” scrive Sardegna Soccorso. “Hai seminato valori che continueranno a crescere e a vivere grazie al tuo esempio”.

