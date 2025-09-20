Fonni, tremendo scontro tra auto e moto: grave un turista tedesco

Il motociclista avrebbe riportato una sospetta lesione spinale dopo l'impatto violento con una Fiat Panda che si è ribaltata

Grave incidente stradale nel pomeriggio lungo la provinciale 69, nella zona dei galoppatoi di Fonni. Intorno alle 16.20 una Fiat Panda e una moto si sono scontrate per cause ancora in corso di accertamento. L’impatto è stato violento e l’auto si è ribaltata sul mezzo a due ruote.

Ad avere la peggio è stato il conducente della moto, un turista tedesco, che avrebbe riportato una probabile lesione spinale. L’uomo è stato soccorso sul posto dai Vigili del fuoco della squadra 1A del Comando di Nuoro e affidato alle cure mediche.

I Carabinieri hanno avviato i rilievi per ricostruire la dinamica dell’incidente.

