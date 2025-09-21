Elmas, il Pd chiede certezze sul Fass Center: “Serve maggior chiarezza”

Il Partito Democratico a Elmas chiede conto alla sindaca Maria Laura Orrù sul Fass Center, il nuovo polo commerciale in costruzione nel territorio masese. Con una richiesta ufficiale alla prima cittadina e alla presidente del Consiglio comunale, il gruppo dem espone diversi quesiti sulla tanto attesa quanto controversa opera in cantiere.

“Chiediamo che il Comune si impegni a finanziare corsi di formazione per i cittadini di Elmas, in particolare per i giovani e per chi cerca lavoro” scrivono i consiglieri del Pd. “Corsi di formazione che insegnino i mestieri richiesti dalle aziende che apriranno al Fass Center, così che i nostri ragazzi e i nostri concittadini possano essere avvantaggiati quando si apriranno le assunzioni”.

“Allo stesso tempo chiediamo più trasparenza: vogliamo sapere con chiarezza quali ditte si insedieranno nel centro, un’informazione che oggi è nota solo alla Sindaca. È un passaggio fondamentale perché chi cerca lavoro possa prepararsi e candidarsi con le giuste competenze”.

I consiglieri dem sono convinti che questa iniziativa “sia una misura concreta per trasformare un grande cambiamento, che porterà anche disagi alla nostra comunità, in una vera opportunità per Elmas e per chi ci vive”.

