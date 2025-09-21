Andrea Carboni, il calciatore sardo presto papà

L’ex rossoblù Andrea Carboni e sua moglie Sara aspettano un bebè. La coppia ha annunciato sui social la dolce attesa attraverso un post che ritrae i loro cagnolini e che ha per protagonista il compleanno di Chakyno.

“Da queste parti si vocifera che tra qualche mese arriverà un cucciolo di umano tutto per me” scrive Sara facendo “parlare” il suo cagnolino che ha compiuto 9 anni. “Non so bene cosa significhi, ma dicono che diventerò fratello maggiore (ancora una volta…) suona importante!”.

Tantissimi i commenti di auguri, a partire dai compagni di squadra al Monza, in primis Andrea Colpani e Patrick Ciurria. E proprio con i biancorossi ha debuttato ieri in Serie B nel match vinto 1-0 contro la Sampdoria. Carboni è rimasto in Brianza dopo un’estate di rumors di mercato che lo vedevano vicino al ritorno in Serie A, alcuni di questi parlavano addirittura di un clamoroso ritorno al Cagliari. Ipotesi però sfumata, almeno per ora.

