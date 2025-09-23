Cagliari-Frosinone 4-1, le pagelle: Rog non c’è proprio, ciclone Felici

Il Cagliari batte 4-1 il Frosinone e passa il turno in Coppa Italia. Decisivo l’ingresso di Felici che sposta gli equilibri e trascina i rossoblù. Le nostre pagelle:

Ciocci 6: Sicuro quando chiamato in causa. Non era facile per lui che non giocava da tanto una gara dall’inizio, ma buona risposta.

Luperto 6,5: Leader della difesa. Soffre un po’ nel primo tempo a causa di un centrocampo molle, ma poi nella ripresa domina.

Zé Pedro 6: Vergani segna in una zona che doveva essere presidiata meglio da lui. Per il resto però la sua prova è ampiamente sufficiente e si dimostra un difensore affidabile.

Zappa 5,5: Perde un brutto pallone che rischia di causare un gol. Non la solita grinta, ma infortunio che potrebbe pesare in gare più importanti. (44′ Di Pardo 6: Partita ordinata, non si avventura troppo in attacco e tiene bene la posizione).

Idrissi 6,5: Gara di grande sostanza. Bello il tocco leggero che manda in gol Felici per il 3-1.

Mazzitelli 6: Ha una buona occasione di testa. Buona gara soprattutto in fase di contenimento. (67′ Adopo 6: Gioca semplice e controlla con sicurezza la mediana, dove il Frosinone nel secondo tempo perde la gara).

Rog 5: L’anello debole del primo tempo. Perde palloni sanguinosi e sul gol dell’1-1 non prova neanche il contrasto aereo innescando la sponda che porta alla rete. Spreca male la chance per rientrare nel progetto Pisacane. (46′ Deiola 6: Mette ordine dove Rog era in evidente difficoltà).

Cavuoti 6,5: Tanta personalità per il 22enne cresciuto nella Primavera rossoblù. Gara di lotta e qualità, con il gol del 4-1 meritatissimo.

Gaetano 6: Realizza il rigore a freddo, poi spreca un’occasione ghiotta al 20′. Buoni movimenti dietro alle punte, dove si dimostra un punto di riferimento affidabile per i compagni. (76′ Esposito 7: Gli bastano 15 minuti per innescare l’azione del 3-1 e firmare l’assist del 4-1).

Borrelli 6,5: Si procura subito il rigore del vantaggio con una bella giocata. Lotta tantissimo, difende palloni e fa valere la sua stazza. Nella ripresa fa un po’ di fatica e spreca, fin quando Felici non gli serve su un piatto d’argento la palla del 2-1.

Kilicsoy 5,5: Al 20′ Gaetano gli offre una gran palla ma lui spreca. Prova a restituire il favore con una gran giocata, ma poi è Gaetano a sprecare sulla sua iniziativa. Esce all’intervallo e deve fare di più perché la concorrenza là davanti è forte. (46′ Felici 8: Cambia subito marcia a tutta la squadra e disputa un secondo tempo di altissimo livello. Propizia il 2-1, segna il 3-1 e per i ciociari è letteralmente incontenibile).

Pisacane 6,5: Prova a dare fiducia alle seconde linee e in gran parte viene ripagato. Bravo a leggere la partita e i cambi nella ripresa spostano la gara nel binario giusto. Ora in attacco ha solo l’imbarazzo della scelta: sarà difficile tenere in panchina Felici e Borrelli.

