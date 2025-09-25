Cagliari, Caprile cuore rossoblù: “Un vanto rappresentare un’isola e un popolo”

Parole al miele quelle di Elia Caprile, estremo difensore del Cagliari che nell’estate appena trascorsa è stato ufficialmente riscattato a titolo definitivo dal Napoli dopo 6 mesi stupendi nella passata stagione.

“Dallo scorso gennaio il Cagliari mi ha dato la possibilità di ritornare ad essere protagonista, di giocare con continuità. Ringrazio il Club, gli sarò sempre grato: l’ho scelto con tanta voglia di rimettermi in gioco. Giocare per il Cagliari significa rappresentare un’Isola intera. È una responsabilità, ma non una pressione: è una gioia, un vanto. Sono poche le squadre al mondo che possono rappresentare una Regione, un popolo”, ha dichiarato Caprile a Radio Serie A.

“I complimenti fanno piacere, vuol dire che sto lavorando nel modo giusto. Sono, però, concentrato solo sul lavoro, sul migliorarmi: penso ad allenarmi forte ogni giorno con il Cagliari, ad aiutare la squadra a raggiungere il nostro obiettivo”.

