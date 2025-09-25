Cagliari, si rivede Luvumbo: possibile rientro con l’Inter

L'angolano ha lavorato parzialmente con il gruppo e ora il suo recupero per la gara di sabato sembra possibile. Riposo invece per Zappa

Questo pomeriggio il Cagliari ha svolto una seduta di allenamento a porte aperte al Crai Sport Center di Assemini, sotto lo sguardo attento di circa 300 tifosi.

La novità del giorno però è stata quella di rivedere Zito Luvumbo prendere parte alla seduta, seppure in modo parziale, con la squadra.

Un segnale importante per il suo recupero in vista della sfida di sabato contro l’Inter. Per quanto riguarda gli infortunati, hanno svolto un lavoro personalizzato Radunovic e Pintus, mentre è stato tenuto a riposo Gabriele Zappa.

