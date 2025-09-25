Femminicidio Cinzia Pinna, la versione di Ragnedda: “Ho sparato per difendermi”

Questo è ciò che ha riferito l'imprenditore nel corso dell'interrogatorio avvenuto ieri in caserma: avrebbe sparato un colpo al culmine di una lite

Emanuele Ragnedda avrebbe sparato a Cinzia Pinna per difendersi. Questa è la versione che l’accusato ha riferito agli inquirenti nel corso dell’interrogatorio di ieri.

Secondo quanto riferito, l’uomo avrebbe agito al culmine di una lite violenta per difendersi: la donna si sarebbe avvicinata con un oggetto in meno e l’imprenditore avrebbe risposto premendo il grilletto di un’arma.

Si resta in attesa di sapere quando si terrà l’udienza di convalida del suo fermo, con l’accusa di omicidio volontario e omicidio volontario aggravato sia dall’utilizzo dell’arma da fuoco che per l’occultamento del cadavere.

Intanto, da stamattina i Ris sono al lavoro per analizzare delle tracce di polvere bianca trovata nel casolare della tenuta dell’imprenditore. In particolare, si attende di capire se possa trattarsi di Cocaina.

