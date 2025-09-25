Olbia, si spacciano per carabiniere e perito per estorcere gioielli: arrestati

Uno dei due è stato rintracciato dalla Polizia mentre si stava per imbarcare alla volta di Civitavecchia

Un uomo di 48 anni residente a Napoli è stato fermato al porto di Olbia dalla Polizia con le accuse di estorsione aggravata verso due coppie anziane.

Secondo quanto riferito, l’uomo si sarebbe finto carabiniere insieme a dei complici e avrebbe convinto le vittime che si fosse verificata una rapina in casa loro.

In quel modo, gli uomini si recavano dai Carabinieri e le donne restavano in casa. Sul posto puntualmente arrivava il complice, spacciatosi per perito e anche lui finito in manette, che si faceva consegnare i preziosi dopo averle intimidite.

A seguito delle indagini da parte della Polizia, uno dei due è stato rintracciato il giorno successivo mentre si stava per imbarcare in direzione Civitavecchia. L’operazione però prosegue alla ricerca di ulteriori persone invischiate nella truffa.

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it