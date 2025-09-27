Calasetta, auto si scontra con un monopattino: gravi due 13enni

Due ragazzi di circa 13 anni sono rimasti gravemente feriti in seguito a un incidente avvenuto ieri sera per le strade di Calasetta.
Secondo quanto riferito, un’auto si è scontrata violentemente con il monopattino elettrico a bordo del quale i due si trovavano.
Immediato l’arrivo dei soccorsi che hanno trasportato i due ragazzi urgentemente al Brotzu in codice rosso, uno in ambulanza e l’altro in elicottero. Fortunatamente però, nessuno dei due sarebbe in pericolo di vita.
Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it