Calasetta, auto si scontra con un monopattino: gravi due 13enni

L'incidente è avvenuto ieri sera e i due sono stati trasportati d'urgenza al Brotzu. Fortunatamente non sarebbero in pericolo di vita

Due ragazzi di circa 13 anni sono rimasti gravemente feriti in seguito a un incidente avvenuto ieri sera per le strade di Calasetta.

Secondo quanto riferito, un’auto si è scontrata violentemente con il monopattino elettrico a bordo del quale i due si trovavano.

Immediato l’arrivo dei soccorsi che hanno trasportato i due ragazzi urgentemente al Brotzu in codice rosso, uno in ambulanza e l’altro in elicottero. Fortunatamente però, nessuno dei due sarebbe in pericolo di vita.

