Blitz della Finanza a Fonni: sequestrate 2 tonnellate e mezzo di marijuana

Nei giorni scorsi, attraverso una grossa operazione, la Guardia di Finanza ha trovato un’enorme piantagione di marijuana a Fonni di oltre due tonnellate e mezzo.

Tutte le 2500 piante sono state sequestrate. L’operazione è stata realizzata grazie alla collaborazione tra il Comando Provinciale di Nuoro e di Cagliari. Probabilmente, le piante sarebbero state immesse in breve tempo sul mercato illecito.

Le coltivazioni sono state perciò distrutte sul posto, come previsto in questi casi dal protocollo d’intesa. Al momento risulta indagata una sola persona, ma è probabile che dietro ci fossero più responsabili.

