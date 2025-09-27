Cagliari, via Gioia-via Archimede: chiesti interventi contro buio e dissesto stradale

La Consigliera comunale Stefania Loi ha presentato un’interrogazione urgente al Comune di Cagliari per denunciare le gravi condizioni di insicurezza e inaccessibilità di un tratto stradale che congiunge via Flavio Gioia a via Archimede. Questo percorso è molto utilizzato dai cittadini per accorciare i tragitti, ma versa in stato di totale degrado. Il fondo è dissestato e sterrato, e l’assenza completa di illuminazione crea notevoli pericoli.

La denuncia della Consigliera Loi si è concentrata sulla mancanza dei requisiti minimi di sicurezza e accessibilità che non sono tollerabili nel 2025. Oltre al dissesto e al buio, il tratto è privo di marciapiedi ed è caratterizzato dalla presenza di barriere architettoniche. Tali condizioni rendono il passaggio estremamente difficile, se non impossibile, per anziani, bambini e persone con ridotta mobilità, aumentando il rischio concreto di cadute e incidenti per i residenti che lo percorrono quotidianamente.

L’atto ufficiale presentato all’Amministrazione comunale è finalizzato a ottenere risposte immediate e un piano d’azione. L’interrogazione chiede in particolare se l’Amministrazione sia già a conoscenza delle criticità e se siano previsti interventi urgenti di ripristino del manto stradale, installazione dell’illuminazione e abbattimento delle barriere. Si vuole anche sapere se l’area rientri nelle priorità di intervento e quali siano le tempistiche previste per l’avvio dei lavori.

In conclusione, la Consigliera Loi ha ribadito che l’azione richiesta non riguarda un’opera straordinaria, ma un dovere fondamentale dell’Amministrazione per garantire il diritto alla mobilità e la sicurezza. L’obiettivo è restituire dignità e vivibilità a uno spazio urbano di uso quotidiano, risolvendo una situazione di disagio e pericolo che non può più essere ignorata.

