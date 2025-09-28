Terralba, il giallo di Claudio Manca: si cerca l’auto pirata, martedì l’autopsia

Si infittisce il mistero attorno alla morte di Claudio Manca, il 49enne trovato senza vita venerdì mattina in una cunetta della circonvallazione di Terralba. Gli investigatori propendono per l’ipotesi di un investimento, anche se la certezza arriverà solo con l’autopsia fissata per martedì.

Le condizioni della bicicletta e quelle del corpo, a un primo esame, lasciano infatti pochi dubbi: nessun segno di violenza compatibile con altre cause di morte, ma lesioni riconducibili a un incidente stradale. Restano però interrogativi sulle circostanze: non è escluso, al momento, che possa essersi trattato di un investimento volontario.

Un elemento ha intanto modificato la linea temporale: una telecamera di videosorveglianza avrebbe ripreso Manca in bicicletta nel pomeriggio di giovedì, e non mercoledì come inizialmente ipotizzato. Questo dettaglio restringe il campo temporale dell’incidente, spostandolo di almeno 24 ore in avanti.

Il nome di Claudio Manca, inoltre, era comparso di recente anche nei video social dell’imprenditore Battista Manis, vittima pochi giorni fa di un attentato incendiario. Manis lo aveva pubblicamente accusato di essere coinvolto nel rogo, ma lo stesso imprenditore non risulta indagato nel caso Manca e in caserma si è presentato solo perché sottoposto a obbligo di firma.

Resta quindi il giallo, con l’autopsia e i filmati delle videocamere che possono far luce sulle ultime ore della vittima.

