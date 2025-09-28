Decimomannu, controlli per Santa Greca: una sanzione per carne mal conservata

Sono scattati dalla serata di venerdì i servizi di vigilanza predisposti dai Carabinieri della Compagnia di Iglesias in occasione dei solenni festeggiamenti in onore di Santa Greca, a Decimomannu.

Il dispositivo messo in campo dall’Arma prevede più livelli di controllo: sicurezza delle celebrazioni religiose e civili, presidio delle aree dedicate agli spettacoli e alle attrazioni, e verifiche lungo le vie del centro abitato per agevolare il regolare afflusso dei partecipanti.

A supporto, anche i Carabinieri del Nas di Cagliari che, con l’appoggio delle stazioni territoriali, stanno eseguendo controlli sulla filiera agroalimentare e sulla somministrazione di cibi e bevande. Dalle verifiche è emersa un’irregolarità: in un esercizio è stata accertata la conservazione non conforme di circa 14 chili di carne. L’attività ha portato a una sanzione amministrativa di 2.000 euro.

