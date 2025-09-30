Regione Tragico incidente a Clusane, in Lombardia: muore 57enne cagliaritano

Brutto incidente ieri pomeriggio nel centro di Clusane, in Lombardia: a perdere la vita è stato il 57enne di origine sarda Davide Scano

Un uomo di 57 anni, Davide Scano, cagliaritano residente a Iseo, ha perso la vita ieri pomeriggio in un incidente avvenuto in via Risorgimento a Clusane. Secondo una prima ricostruzione della Polizia Stradale, Scano stava percorrendo la strada da Paratico verso Iseo quando avrebbe perso il controllo del veicolo.

L’auto, una Lancia Ypsilon rossa, si è ribaltata dopo aver sbandato e ha urtato un semaforo, coinvolgendo anche un’altra vettura sulla quale viaggiavano due persone, di 25 e 32 anni, fortunatamente illese. Sul posto sono intervenuti i soccorsi, con un’ambulanza della Croce Rossa di Palazzolo e un’automedica da Sarnico, insieme alle forze dell’ordine per i rilievi. Davide Scano è morto sul colpo.

