Tragico incidente a Clusane, in Lombardia: muore 57enne cagliaritano

Un uomo di 57 anni, Davide Scano, cagliaritano residente a Iseo, ha perso la vita ieri pomeriggio in un incidente avvenuto in via Risorgimento a Clusane. Secondo una prima ricostruzione della Polizia Stradale, Scano stava percorrendo la strada da Paratico verso Iseo quando avrebbe perso il controllo del veicolo.

L’auto, una Lancia Ypsilon rossa, si è ribaltata dopo aver sbandato e ha urtato un semaforo, coinvolgendo anche un’altra vettura sulla quale viaggiavano due persone, di 25 e 32 anni, fortunatamente illese. Sul posto sono intervenuti i soccorsi, con un’ambulanza della Croce Rossa di Palazzolo e un’automedica da Sarnico, insieme alle forze dell’ordine per i rilievi. Davide Scano è morto sul colpo.

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it