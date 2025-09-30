Terralba, possibile svolta sulla morte di Claudio Manca

Un indagato è sotto interrogatorio dei Carabinieri, mentre prosegue l’inchiesta per omicidio stradale e omissione di soccorso

Potrebbe esserci una svolta nell’indagine sulla morte di Claudio Manca, 49enne di Terralba, ritrovato senza vita venerdì 26 settembre in una cunetta lungo la circonvallazione verso San Nicolò d’Arcidano. Dalla mattina di oggi, una persona è stata condotta presso la caserma dei Carabinieri per essere interrogata nell’ambito dell’inchiesta coordinata dalla Procura di Oristano.

Al momento non è chiaro se si tratti di un fermo come indiziato di reato o di un interrogatorio per altri motivi investigativi. Il sostituto procuratore Marco De Crescenzo aveva aperto un fascicolo contro ignoti per omicidio stradale e omissione di soccorso.

Secondo i primi accertamenti, Manca sarebbe stato investito da un’auto mentre percorreva la circonvallazione in bicicletta nel tardo pomeriggio o nella serata di giovedì 25 settembre, prima di essere ritrovato il giorno successivo. Intanto, l’autopsia prevista per questa mattina è stata rinviata.

