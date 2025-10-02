Argentiera e Porto Palmas, blitz contro la tendopoli abusiva dei camperisti

Una vera e propria tendopoli abusiva, con camper parcheggiati su costoni e rocce vista mare, tavolini e ombrelloni aperti tra la macchia mediterranea. È quanto hanno denunciato nei giorni scorsi i cittadini dell’Argentiera e di Porto Palmas, preoccupati per il degrado ambientale e i rischi sanitari legati agli scarichi abusivi.

Secondo le segnalazioni, diversi camperisti stranieri avrebbero sversato acque nere maleodoranti senza alcun rispetto per il territorio, arrivando persino a rifornirsi alle fontanelle del cimitero.

All’arrivo della Polizia locale, molti mezzi si sono allontanati in fretta, ma 4 camper sono stati trovati accampati con piedini di stazionamento, tende e attrezzature da campeggio in zone dove vige il divieto di sosta. Per loro sono scattate sanzioni per un totale di 4mila euro, pagate immediatamente tramite pos dai proprietari, consapevoli della violazione. Ulteriori multe sono state comminate anche ad altri veicoli in sosta irregolare.

