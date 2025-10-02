Cagliari, cambia il traffico in viale Diaz fino a maggio

Limitazioni fino al 25 maggio 2026: carreggiata ridotta, divieti di sosta e limite di velocità a 30 km/h

Partono i lavori per la metropolitana leggera di Cagliari nel tratto Repubblica–Stazione RFI e il traffico cittadino si prepara a mesi di modifiche significative. Dal 6 ottobre 2025 al 25 maggio 2026 il viale Diaz subirà importanti variazioni alla circolazione, necessarie per consentire la realizzazione delle opere.

Nel tratto compreso tra via Della Stazione Vecchia e via Pirastu la carreggiata sarà ristretta, lasciando disponibile una sola corsia per senso di marcia della larghezza di 3,5 metri. Contestualmente scatterà il divieto di sosta con rimozione forzata attivo 24 ore su 24, oltre al limite di velocità fissato a 30 km/h. L’intersezione tra viale Diaz e via Sonnino resterà comunque aperta.

Per chi viaggia in direzione Poetto non ci sarà la svolta a sinistra all’incrocio con via Della Stazione Vecchia, mentre all’altezza di via Sonnino sarà consentito proseguire solo diritto o svoltare a destra, con regolazione semaforica. Nella direzione opposta, verso piazza Amendola, restano consentite le manovre a sinistra e diritto da via Sonnino.

Ulteriori modifiche interesseranno viale Bonaria, dove verrà sospesa la corsia riservata al trasporto pubblico locale, e via Sonnino, nel tratto compreso tra viale Bonaria e viale Diaz, dove entrerà in vigore il limite di 30 km/h.

Il Comune rassicura che, durante i lavori, i percorsi pedonali rimarranno sempre garantiti per la sicurezza dei cittadini.

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it