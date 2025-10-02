Elisabetta Canalis in forma strepitosa: il suo super allenamento è virale

Il 12 settembre scorso ha compiuto 47 anni, ma Elisabetta Canalis non ha la minima intenzione di rallentare. La showgirl sarda ha postato sui social un video del suo allenamento, mostrando uno stato di forma impressionante.

Affondi, squat, plank: ce n’è per tutti i muscoli. Elisabetta è a suo agio con la palla medica, con i bilanceri e i manubri, svolgendo ogni ripetizione con intensità e senza troppi patemi. E se qualcuno pensa a qualche semplice posa a favore di telecamera si sbaglia: quello dell’ex velina è un allenamento vero e brutale. D’altronde il suo fisico parla per lei.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Elisabetta Canalis (@littlecrumb_)

